«الصحة العالمية»: نواجه عقبات في مواجهة تداعيات إعصار اليمن

عدن (الاتحاد)

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أنها تواجه العديد من العقبات لمواجهة تداعيات إعصار تيج شرقي اليمن.

وأوضحت المنظمة في بيان أن «الإعصار المداري (تيج)، ضرب مناطق الساحل الشرقي لليمن في محافظة المهرة وأرخبيل سقطرى يومي 23 و24 من الشهر الجاري».

ولفت البيان إلى أنه «في محافظة المهرة، أعاقت الأحوال الجوية القاسية والأضرار التي لحقت بالطرق إمكانية وصول السلطات الصحية للأشخاص المتضررين وحماية الأرواح».

وتابع «لا تزال المعلومات حول الوضع وتقييم الأضرار محدوداً، ولكن الجهود جارية من قبل السلطات المحلية والشركاء للوصول إلى المناطق المتضررة».

وقال البيان: «يمثل نقص الوقود مشكلة كبيرة في المستشفيات ومراكز عمليات الطوارئ، وتواجه منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية العديد من العقبات ونقصاً حاداً في التمويل لتتمكن من تحديد الاحتياجات متعددة القطاعات والاستجابة لها».