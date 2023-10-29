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الصومال: مقتل 4 عناصر من «الشباب» الإرهابية

أرشيفية
30 أكتوبر 2023 01:15

مقديشو (الاتحاد)

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نفذت القوات الصومالية، أمس، عملية ضد مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية بالقرب من منطقة «تيغلو» في إقليم بكول بولاية جنوب الغرب.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن العملية التي استهدفت تجمعاً لعناصر حركة «الشباب» أسفرت عن مقتل 4 من قادة الحركة وإصابة 9 مسلحين آخرين.
ولم يكشف الجيش الصومالي أسماء القادة الذين قتلوا في العملية المخطط لها، كما لم يذكر وقوع إصابات في صفوف القوات المسلحة الصومالية خلال العملية.
وفي السياق، ألقت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الصومالي، أمس في كيسمايو، عاصمة ولاية جوبالاند المؤقتة، القبض على أحد عناصر حركة الشباب بعد مهاجمته منزلاً في المدينة.
وألقي القبض على الرجل بعد أن ألقى قنبلة يدوية على منزل في أحد أحياء كيسمايو يسكنه ضباط من القوات الخاصة.
ونقل عن بعض الضباط، أن المهاجم حاول الهروب من مكان الحادث بعد الهجوم، لكن الجيش طارده وتمكن من اعتقاله، وأشار المهاجم خلال التحقيق إلى أن لديه قنابل كان يريد استخدامها في إثارة مشاكل أمنية في كيسمايو.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
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