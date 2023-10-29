شولتس يجري مباحثات في نيجيريا ضمن جولة أفريقية

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، مباحثات في نيجيريا ضمن جولته الحالية في أفريقيا.

وقال شولتس إنه يعتزم مواصلة تعميق علاقات بلاده مع نيجيريا في مجالات مختلفة.

وأضاف، في العاصمة النيجيرية أبوجا إن نيجيريا "سوق مهم وشريك بالنسبة للاقتصاد الألماني"، مشيرا إلى أن ألمانيا رفعت حجم التجارة مع نيجيريا في العام الماضي بنسبة 50% لتصل إلى 3 مليار يورو. وأردف شولتس "ستكون هناك زيادة أخرى".

وتابع المستشار الألماني أن بلاده تعتزم أيضا تعزيز التعاون مع أبوجا في القطاع الأمني من خلال توسيع نطاق دعم ألمانيا للجيش النيجيري والشرطة في مكافحة الجماعات "الإرهابية".

وكان شولتس عقد اجتماعا مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو ودار اللقاء حول الشراكة في مجال الطاقة التي تتركز بالدرجة الأولى على توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة مثل الغاز المسال والهيدروجين.

وقال شولتس "أعتقد أن من المهم أن نستفيد من القدرات الموجودة في هذا العالم"، لافتا إلى أنه يجب العمل بشكل مكثف للغاية "على تنويع الإنتاج في كل مكان في العالم ولاسيما في الأماكن التيتيوجد بها مثل هذه الموارد كما هو الحال في نيجيريا".

ويواصل المستشار الألماني جولته الأفريقية حيث سيتوجه مساء الاثنين إلى غانا.