ارتفاع حصيلة حريق منجم فحم في كازاخستان

ارتفعت حصيلة قتلى عمال منجم للفحم، في كازاخسان، الذين لقوا حتفهم في حريق اندلع في المنجم إلى 45 شخصا، بينما لا يزال البحث جاريا عن شخص مفقود، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الكازاخية، الأحد، بعد الحادث الذي وقع في منطقة "كاراجاندا".

وتلقى نحو 20 مصابا العلاج في المستشفى بعد وقوع الحادث إثر انفجار ناتج عن غاز الميثان، في نفق المنجم يوم السبت بينما كان هناك أكثر من 250 عاملا تحت الأرض.

وذكر رئيس خدمات الإنقاذ أن موجة الانفجار الناجمة عن الحادث انتشرت لأكثر من كيلومترين أسفل ممرات النفق.

وأعلن قاسم جومارات توكاييف رئيس كازاخستان، يوم حداد وطنيا في مختلف أنحاء البلاد الأحد.

توجه توكاييف إلى موقع الحادث، الذي يعد أعنف كارثة مناجم تشهدها البلاد منذ أعوام، حيث قدم تعازيه لأسر الضحايا وأكد لهم تقديم مساعدات مالية.