دخول 33 شاحنة مساعدات من معبر رفح

العريش (الاتحاد)

عبرت 33 شاحنة مساعدات معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، حسبما أكد الدكتور رائد عبد الناصر أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أمس.

وأضاف عبدالناصر أن هذا أكبر عدد من شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة من معبر رفح، حيث من المعتاد دخول 20 شاحنة فقط في اليوم، وذلك منذ بدء دخول المساعدات في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وبدخول الـ33 شاحنة، يرتفع إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع إلى 127 شاحنة حتى يوم أمس. ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، جراء قطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية.

من جهته، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال زيارة لمعبر رفح الحدودي أمس، إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة، أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل «جهوداً ملحوظة» لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.

وزار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، أمس، ونشر مقطعاً مصوراً على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قائلاً فيه إنه يأمل زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.

وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.

وأردف خان قائلاً: «يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء».

وتابع أن هناك حقوقا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.