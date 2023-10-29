وزير الدفاع الفرنسي يعتزم زيارة لبنان

باريس (الاتحاد)

أعلن مكتب وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أمس، أنه سيبدأ يوم الأربعاء المقبل اجتماعات في لبنان مع مسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي، كما سيزور قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وجارته الجنوبية إسرائيل منذ بدء الصراع في غزة هذا الشهر.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، إن أحد أفرادها أصيب بعدما سقطت قذائف على قاعدة تابعة لها بالقرب من قرية الحولة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمس الأول.

وأبلغ مكتب ليكورنو، في بيان، أن الوزير يسعى إلى إعادة تأكيد “التزام فرنسا باستقرار لبنان”.

وسيزور ليكورنو يوم الخميس قوة “اليونيفيل”. وفرنسا أحد المساهمين الرئيسيين في “اليونيفيل” بنحو 700 جندي.