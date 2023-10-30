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زلزال يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو غربي أميركا

زلزال
30 أكتوبر 2023 07:46

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر منطقة خليج المكسيك غربي الولايات المتحدة الأميركية، وشعر به سكان منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وذكرت بوابة سان فرانسيسكو، الأحد، أن الزلزال وقع في الساعة 38:6 مساء الجمعة بتوقيت غرب الولايات المتحدة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

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وكان مركز الزلزال بالقرب من ميلبراي على عمق تم تحديده في البداية بحوالي 9 كيلومترات، ثم تم تعديله إلى 13.1 كيلومتر. ولم يتم على الفور الإبلاغ عن أي أضرار، على الرغم من أن السكان في جميع أنحاء منطقة الخليج أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.

المصدر: وكالات
زلزال
أميركا
سان فرانسيسكو
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