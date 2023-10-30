ارتفاع حصيلة قتلى إعصار أوتيس في المكسيك

ارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 قتيلا، بعد أيام من ضرب ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية يوم الأحد.

ويعتقد أن معظم الضحايا قد لاقوا حتفهم غرقا. وقالت السلطات يوم الأحد إنه لايزال هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وكان الاعصار أوتيس ضرب الساحل مساء الثلاثاء الماضي، بوصفه إعصارا خطيرا للغاية من الفئة الخامسة، حيث بلغت سرعة الرياح المستدامة نحو 270 كيلومترا في الساعة، ووصلت سرعة الزوابع المصاحبة له إلى 330 كيلومترا في الساعة. ثم فقد قوته على الأرض وتلاشى في النهاية.

وفي غضون 12 ساعة فقط، تطور الأمر من عاصفة استوائية إلى إعصار خطير، ثم فقد قوته وتلاشى بعد وصوله إلى اليابسة. ولحقت أضرار بأكثر من 270 ألف شقة ومنزل بسبب الإعصار. بالإضافة إلى ذلك، تضرر 80% من جميع الفنادق في المنطقة التي تعتمد على السياحة. وفي الوقت ذاته، وزعت القوات المسلحة إمدادات الإغاثة في منتجع أكابولكو الساحلي. ويشتهر منتجع أكابولكو بفنادقه الفاخرة ورحلات الغوص.

وأظهرت التقديرات الأولية أن العاصفة ربما تكون قد تسببت في وقوع أضرار تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار.