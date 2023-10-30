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13 قتيلاً وعشرات المصابين في اصطدام قطارين بالهند

موقع الحادث في منطقة فيزياناجارام بولاية أندرا براديش الهندية
30 أكتوبر 2023 11:12

لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب خمسون آخرون بجروح مساء الأحد،في حادث اصطدام بين قطارين في جنوب شرق الهند، وفقا لحصيلة أصدرتها السلطات المحلية. 

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قتلى وجرحى جراء حادث قطار في الهند

ووقع الحادث بين مدينتي ألاماندا وكانتاكابال في ولاية أندرا براديش بعدما تجاوز قطار يقل ركابا الإشارة.
وقال المسؤول المحلي ناغالاكشمي إس، للصحافيين إن "13 راكبا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون. وعمليات الإنقاذ جارية". 
وعزت وزارة السكك الحديد الهندية في بيان الحادث إلى "خطأ بشري"، وفقا لاستنتاجات تحقيق أولي.
وأشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من جانبه، على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) إلى أنه تواصل مع وزير السكك الحديد وقدم "تعازيه لعائلات الضحايا آملا بشفاء عاجل للمصابين".

المصدر: وكالات
حادث تصادم
القطارات
الهند
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