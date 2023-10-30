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روسيا تعلن إسقاط صواريخ تستهدف القرم

صواريخ تستهدف شبه جزسرة القرم
30 أكتوبر 2023 16:40

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت ثمانية صواريخ كروز أطلقتها أوكرانيا على أهداف في شبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة «في 30 أكتوبر، قرابة الساعة 13,00 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة من نظام كييف لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم بثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو»، مضيفة أن «كل الصواريخ أسقطت». 
كانت بريطانيا سلمت هذا النوع من الصواريخ إلى أوكرانيا لتصبح لندن أول دولة تسلم كييف صواريخ بعيدة المدى ظلت تطالب بها منذ انطلاق الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وتتعرض شبه الجزيرة بانتظام لضربات من قوات كييف.

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المصدر: وكالات
شبه جزيرة القرم
أوكرانيا
صواريخ بعيدة المدى
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