تضارب الأنباء بشأن قصف واستهدف منشآت عسكرية في القرم

تضاربت الأنباء الواردة من كييف وموسكو، اليوم الاثنين، بشأن ضربات أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم.

فقد أعلن الجيش الأوكراني أنه «ضرب بنجاح» منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه الجزيرة ليل الأحد الاثنين.

وقال مركز الاتصالات الاستراتيجي للجيش، على تطبيق «تلغرام»، إن «القوات المسلحة الأوكرانية ضربت بنجاح موقعاً استراتيجيا لمنظومة الدفاع الجوي على الساحل الغربي للقرم» بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت ثمانية صواريخ كروز أطلقتها أوكرانيا على أهداف في القرم.

وقالت الوزارة: «في 30 أكتوبر، قرابة الساعة 13,00 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة من نظام كييف لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم بثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو»، مضيفة أن «كل الصواريخ أسقطت».

تحدثت قناة «رايبار»، على «تلغرام» في روسيا، عن «هجوم مشترك» نفذته كييف ضد شبه الجزيرة.وبحسب القناة، فإن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين أميركيين من طراز ATACMS (نظام الصواريخ التكتيكية للجيش) على محيط قرية «أولينيفكا» الواقعة في «كيب طرخانكوت» (غرب شبه جزيرة القرم).

وبحسب القناة، فإن محاولات روسية لإسقاط هذه الصواريخ باءت بالفشل إلا أن الضربة لم تتسبب في وقوع أضرار جسيمة.

وبعدها بفترة وجيزة، رصدت ثلاث طائرات بدون طيار تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة سواحل «سيفاستوبول»، ميناء أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت القناة نفسها بينما أكدت تدمير اثنتين منها.

وتزايدت الهجمات الأوكرانية ضد الأراضي الروسية خلال الأشهر الأخيرة في إطار الهجوم المضاد الذي بدأته كييف في مطلع يونيو الماضي.