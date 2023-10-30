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عاصفة تتجه إلى بريطانيا جالبة أمطارا ومهددة باضطرابات

صور عاصفة ملتقطة بالأقمار الصناعية
30 أكتوبر 2023 19:43

ذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أن العاصفة "كيران" ستتحرك باتجاه الشمال الشرقي عبر كورنوول وويلز وإنجلترا من مساء الأربعاء حتى الخميس.
وقالت راتشيل ايرس، خبيرة الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في إحاطة صحفية عبر مقطع فيديو، إن العاصفة سوف تجلب "رياحا وأمطارا من شأنها أن تتسبب في حدوث اضطرابات، سيما في الأجزاء الجنوبية من المملكة المتحدة".  
وتعرضت بريطانيا، الأسبوع الماضي، للإعصار "بابيت" الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وتسبب في إجلاء مئات العائلات من منازلها.
وبلغت فيضانات مياه نهر"آيدل"، في مقاطعة نوتنجهام بشمال بريطانيا، مستويات خطيرة.
كما أدت الفيضانات، التي ضربت المناطق الشرقية من إقليم اسكتلندا، إلى مصرع ثلاثة أشخاص.
ويقول الخبراء إن هذه الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات والأمطار الغزيرة والجفاف وموجات الحر والصقيع، هي نتيجة مباشرة للتغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.

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المصدر: وكالات
عاصفة
بريطانيا
أمطار غزيرة
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