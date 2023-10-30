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حصيلة جديدة لقتلى الإعصار "أوتيس" تنضاف لعشرات المفقودين

آثار دمار خلفه الإعصار "أوتيس" في المكسيك
30 أكتوبر 2023 19:52

قالت السلطات في ولاية "جيريرو" المكسيكية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى والمفقودين بسبب الإعصار "أوتيس" ارتفع ليقترب من 100 شخص.
وضرب "أوتيس"، وهو عاصفة من الفئة الخامسة، مدينة "أكابولكو" مع رياح سرعتها 266 كيلومترا في الساعة يوم الأربعاء الماضي مما تسبب في إغراق المدينة وإلحاق أضرار بالغة بأسقف المنازل والفنادق والشركات الأخرى. وغمرت المياه المركبات وانقطعت الاتصالات وكذلك الطرق والمواصلات البرية والجوية.
وقالت إيفلين سالجادو حاكمة ولاية "جيريرو" إنه تأكد مقتل 45 شخصا بينما ما زال 47 في عداد المفقودين، مستندة إلى الأرقام التي أوردها الادعاء العام في الولاية.
كانت سالجادو قد ذكرت، صباح أمس الأحد، أن عدد الوفيات بلغ 43 شخصا.
وقالت سلطات الحماية المدنية الاتحادية المكسيكية، بعد ظهر أمس الأحد، إن عدد المتوفين بلغ 48 قتيلا، بينهم 43 في "أكابولكو" وخمسة في "كويوكا دي بينيتيز" القريبة.

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المصدر: وكالات
المكسيك
إعصار
المفقودون
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