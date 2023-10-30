الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أميركية

قاعدة عين الأسد الجوية في العراق (أرشيفية)
30 أكتوبر 2023 21:38

ذكرت مصادر أمنية أن أربعة صواريخ "كاتيوشا" أُطلقت، اليوم الاثنين، على قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى في غرب العراق.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية وقال مسؤولان في الجيش إن الصواريخ ربما سقطت بعيدا عن القاعدة.
وقال مصدران أمنيان إن الصواريخ أُطلقت من منطقة صحراوية على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي القاعدة وإن قوات الأمن بدأت البحث عن منفذي الهجوم.
وزادت الهجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق، في الآونة الأخيرة، وهددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأميركية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

 

أخبار ذات صلة
إطلاق صواريخ على قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية
تضارب الأنباء بشأن قصف واستهدف منشآت عسكرية في القرم
المصدر: وكالات
قاعدة عين الأسد
قصف
صواريخ
جنود أميركيون
قوات أميركية
قوات أميركية في العراق
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
صورة جماعية خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«الثقافة السياحة» تكرم الفائزين في مسابقة «القارئ المبدع»
اليوم 22:48
عبدالله العويس
التعليم والمعرفة
الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش والأقصُر
اليوم 22:43
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
التعليم والمعرفة
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
اليوم 22:16
من إصدارات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات (من المصدر)
التعليم والمعرفة
310 إصدارات لاتحاد كُتاب الإمارات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©