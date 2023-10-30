صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أميركية

ذكرت مصادر أمنية أن أربعة صواريخ "كاتيوشا" أُطلقت، اليوم الاثنين، على قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى في غرب العراق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية وقال مسؤولان في الجيش إن الصواريخ ربما سقطت بعيدا عن القاعدة.

وقال مصدران أمنيان إن الصواريخ أُطلقت من منطقة صحراوية على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي القاعدة وإن قوات الأمن بدأت البحث عن منفذي الهجوم.

وزادت الهجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق، في الآونة الأخيرة، وهددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأميركية بالصواريخ والطائرات المسيرة.