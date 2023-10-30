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أميركيون يخفضون بصمتهم الكربونية اليومية

أميركيون يخفضون بصمتهم الكربونية اليومية
31 أكتوبر 2023 02:04

واشنطن (أ ف ب) 

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في وقت يستعد زعماء العالم للمشاركة في مؤتمر «كوب28» الذي تستضيفه الدولة، يبدي أميركيون اهتماماً متزايداً بمستقبل الكوكب، ويؤكّدون إمكانية خفض انبعاثات الكربون عبر تعديل السلوك اليومي نحو ممارسات مستدامة، ومن هؤلاء بالا سيفارامان الذي ينتقل بسيارته الكهربائية ليشتري ملابس وقطع أثاث مستعملة، فيما يستخدم جهازاً يسخّن بحرارة التحريض لإعداد أطباقه النباتية بعدما تخلّى عن فرن الغاز، أما صديقه سيم فلا يتنقّل سوى عبر وسائل النقل العام، ويستخدم أجهزة إلكترونية مُعاداً تجديدها ويعيش في شقة مضاءة بألواح الطاقة الشمسية.. وتبلغ البصمة الكربونية لكل منهما نحو 3 أو 4 أطنان سنوياً، فيما يبلغ المتوسط الخاص بكلّ أميركي 15 طناً.. ويقول بالا: اعتماد أسلوب حياة مستدام، خطوة تبعث الأمل وتبشر بإمكانية حماية الكوكب.

أميركا
البصمة الكربونية
كوب 28
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انبعاثات الكربون
الانبعاثات الكربونية
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