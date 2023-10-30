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صادرات حبوب أوكرانيا تهبط إلى النصف في أكتوبر

سفينة حبوب أوكرانية بموانئ البحر الأسود (أرشيفية)
31 أكتوبر 2023 02:05

كييف (وكالات)

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أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية، أمس، أن صادرات الحبوب في أكتوبر انخفضت إلى النصف تقريباً على أساس سنوي إلى 2.15 مليون طن من 4.22 مليون طن.
وقالت الوزارة، إن أوكرانيا صدرت إجمالي 8.9 مليون طن من الحبوب في موسم 2023-2024 الذي يمتد من يوليو إلى يونيو، انخفاضاً من 12.9 مليون طن في موسم 2022-2023.
وشملت الصادرات هذا الموسم 4.5 مليون طن من القمح و3.6 مليون طن من الذرة و679 ألف طن من الشعير. 
وفي الفترة نفسها من الموسم الماضي، صدرت أوكرانيا 4.9 مليون طن من القمح و6.8 مليون طن من الذرة و1.09 مليون طن من الشعير.
وفي حين لم تقدم الوزارة تفسيراً للانخفاض، قالت نقابات التجار والمزارعين إن إغلاق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود سبب رئيسي لانخفاض الصادرات.
وتقوم أوكرانيا عادة بشحن معظم صادراتها عبر موانئها على البحر الأسود.
وانهار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح بهذه الصادرات في يوليو عندما انسحبت روسيا منه قائلة إن طلبها برفع العقوبات عن صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تتم تلبيته.

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