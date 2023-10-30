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مودع يقتحم مصرفاً ويحتجز مديره في لبنان

محتجون لبنانيون خلال مظاهرة دعت إليها لجنة المودعين في البنوك (أرشيفية)
31 أكتوبر 2023 02:05

بيروت (وكالات) 

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اقتحم مودع مصرف «فينيسيا» فرع مدينة صور جنوب لبنان، أمس، للمطالبة بوديعته. 
وأعلنت «جمعية المودعين اللبنانيين»، عبر حسابها على منصة «إكس»، اقتحام بنك فينيسيا في مدينة صور من قبل مودع يطالب بوديعته البالغة 30 ألفاً و500 دولار. 
وأشارت الجمعية إلى أن المودع احتجز مدير المصرف في مكتبه. 
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم. 
وفي سبتمبر العام الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضاً لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.

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