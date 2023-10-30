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مباحثات ألمانية حول ملف الهجرة في نيجيريا

المستشار الألماني أولاف شولتس
31 أكتوبر 2023 02:05

لاجوس (وكالات)

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مجدداً، خلال زيارته لنيجيريا الواقعة، إلى شراكة أوثق لإدارة الهجرة. 
وأكد شولتس، خلال حديثه أمام منتدى اقتصادي في مدينة لاجوس الساحلية أمس، أنه بالإضافة إلى تسهيل إعادة النيجيريين الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا إلي نيجيريا، يجب أيضاً تشجيع هجرة العمال المهرة. 
وقال شولتس إنه من المقرر توسيع مراكز الهجرة التي تم إنشاؤها في نيجيريا لدعم الأشخاص العائدين من ألمانيا إلى نيجيريا لتحقيق هذه الغاية. وأضاف «هذا يتطلب بعض الاستعدادات والاستثمارات من كلا الجانبين»، مشيراً إلى أنه تحدث عن هذا الأمر مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو أمس الأول.  بدوره، أعلن تينوبو، أنه منفتح على إعادة اللاجئين، مضيفا أنه إذا كانوا نيجيريين، فنحن نرحب بهم في وطنهم.  
ورداً على سؤال حول ما يتوقعه من ألمانيا في المقابل، قال تينوبو، في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس، «أنا لا أتقدم بأي طلب». 
وشمل جدول أعمال شولتس أمس، زيارة مركز للهجرة في مدينة لاجوس، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

المستشار الألماني
نيجيريا
الهجرة
أولاف شولتس
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