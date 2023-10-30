«الأونروا»: الوضع في غزة يزداد تعقيداً

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

أكدت جوليت توما مديرة الإعلام والتواصل في كافة مناطق عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن الوضع في قطاع غزة يتدهور من اللحظة للثانية ويزداد تعقيداً، داعية إلى تقديم تسهيلات تسمح بعدم عرقلة عمل «الأونروا» داخل القطاع خلال الفترة المقبلة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأضافت مديرة الإعلام بمنظمة الأونروا لـ«الاتحاد» أن طواقم «الأونروا» موجودة على الأرض بالفعل، وتعمل على تقديم المساعدة العاجلة إلى الأطفال النازحين إلى مدارس، في المناطق الآمنة في غزة، ويصل عددهم إلى حوالي 600 ألف شخص تقريبا.

وأشارت إلى أن «الأونروا» لا تزال تعمل على الأرض في قطاع غزة لمساعدة النازحين إلى المناطق الآمنة في ظل ظروف غاية في الصعوبة، في الوقت الذي يوجد أزمة واضحة في التواصل مع الطواقم الإغاثية التابعة للمنظمة داخل قطاع غزة.

وشددت على أن الوضع تفاقم مع قطع الاتصالات خلال الـ24 ساعة الماضية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عرقلة وصول المساعدات المقدمة من وكالة «الأونروا» على الأرض في قطاع غزة.

وحذرت «الأونروا» من أن النظام المدني بدأ في الانهيار مع دخول الحرب في غزة أسبوعها الرابع، موضحة أن آلاف الأشخاص اقتحموا عدداً من مستودعات الوكالة ومراكز التوزيع في وسط وجنوب قطاع غزة للحصول على دقيق القمح ومواد البقاء الأساسية الأخرى.

واعتبرت أن الحادثة علامة مثيرة للقلق على أن النظام المدني بدأ في الانهيار في وقت الإمدادات المتوفرة في السوق تنفد، والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة على متن شاحنات غير كافية.

وتشدد الوكالة على ضرورة تدفق منتظم وثابت للإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة للاستجابة للاحتياجات خاصة مع تزايد التوترات والإحباطات لدى سكان القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 117 شاحنة مساعدات وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب، على الرغم من أن هذا العدد لا يلبي الاحتياجات.

وأضاف المكتب في جنيف أنه على الرغم من كمياتها القليلة، فإن المساعدات سوف تقوم بدور مهم لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الأساسي في غزة.

ووفقاً لتقديرات أممية، فإن هناك حاجة لما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يومياً لإمداد سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بالاحتياجات الضرورية.

وأوضح المكتب أنه قبل اندلاع الحرب، كان نحو 500 شاحنة تدخل القطاع يومياً خلال الأسبوع. وقد وصلت 33 شاحنة أمس الأول إلى القطاع، وهو ما يعتبر أكبر عدد شاحنات يدخل القطاع في يوم واحد منذ بدء القتال.

وقال المكتب: إن المساعدات مياه وطعام وأدوية، مضيفاً: «الزيادة مرحب بها، ولكن هناك حاجة لإدخال كمية أكبر بكثير باستمرار لتجنب تدهور الوضع الإنساني بصورة أكبر، ويتضمن ذلك الاضطرابات المدنية».