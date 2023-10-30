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موفد الصين يبحث في الأردن جهود وقف الحرب بقطاع غزة

موفد الصين يبحث في الأردن جهود وقف الحرب بقطاع غزة
31 أكتوبر 2023 02:05

عمان (الاتحاد) 

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الموفد الصيني إلى الشرق الأوسط أجرى، أمس، مباحثات مع وزير الخارجية أيمن الصفدي في عمان، في إطار جولة في المنطقة «لبحث الجهود المبذولة لوقف الحرب» الدائرة في قطاع غزة.
وقالت الخارجية، في بيان، إن الصفدي بحث مع تشاي جون «الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين».
وأكد الصفدي، بحسب البيان، «ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب المستعرة على غزة، والتي إن استمرت ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية».
وشكر الصفدي الصين على «موقفها في الأمم المتحدة الداعم لوقف الحرب وإيصال المساعدات الانسانية»، مؤكداً على «ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته في تطبيق القانون الدولي، وحفظ السلم، ووقف العنف والحرب». وبدأ تشاي جون جولته في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، وشارك في قمة القاهرة للسلام والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في 23 من الشهر الحالي أن زيارة الموفد الصيني إلى الشرق الأوسط ترمي إلى «تهدئة» الحرب الدائرة في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن تشاي «يعتزم بعد ذلك مواصلة جولته في الشرق الأوسط لتعزيز التنسيق مع الأطراف المعنية بشأن الدفع لإعلان وقف إطلاق النار ووقف أعمال العنف وتهدئة الوضع» في الحرب الدائرة.
ونقلت عن تشاي قوله إن «التصعيد المستمر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يثبت مرة أخرى أنه لا ينبغي تجاهل القضية الفلسطينية ونسيانها».

الصين
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وزارة الخارجية الأردنية
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