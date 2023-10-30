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ميقاتي: نسعى لتجنيب لبنان دخول الحرب مع إسرائيل

قوة تابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” تصل موقع حريق ناجم عن قصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ ف ب)
31 أكتوبر 2023 02:05

بيروت (الاتحاد) 

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، أنه يعمل على «تجنيب لبنان دخول الحرب» مع إسرائيل، في وقت تشهد الحدود الجنوبية منذ ثلاثة أسابيع تبادلاً للقصف، على وقع الحرب في غزة.
وقال ميقاتي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «أقوم بواجبي في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب»، معتبراً أن البلاد اليوم «في عين العاصفة».
وأضاف: «نعمل للسلم.. ونحن كحكومة قيمون على الأوضاع العامة، وعلى أي تداعيات يمكن أن ننجر إليها عقب أي توتر إضافي».
ويردّ الجيش الإسرائيلي على استهداف مواقعه من جنوب لبنان بقصف أطراف بلدات حدودية عدة، وهو ما أسفر عن مقتل 62 شخصاً. وأعلنت إسرائيل من جهتها مقتل أربعة أشخاص.
ويثير التصعيد عبر الحدود خشية من تمدد الحرب المستمرة في قطاع غزة إلى جنوب لبنان.  وقال: إنه لا يستطيع «طمأنة اللبنانيين» لأنّ الأمور «مرتبطة بالتطورات في المنطقة»، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشعب اللبناني «لا يريد دخول أي حرب ويريد الاستقرار».
وتابع: «لا يمكن أن ألغي أي تصعيد في لبنان، يمكن أن يحصل، لأن ثمة سباق بين وقف إطلاق النار في غزة وبين التصعيد في كل المنطقة»، مبدياً خشيته من «فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط» كلها في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
ومنذ بدء التصعيد عبر جنوب لبنان، تلقى ميقاتي سيلاً من الاتصالات في محاولة للتهدئة، في وقت تعمل حكومة تصريف الأعمال، المحدودة الصلاحيات، التي يترأسها على وضع خطة لإدارة الكوارث في حال تطور التصعيد جنوباً الى مواجهة واسعة، على غرار ما جرى في يوليو 2006.
ويخشى كثر من تداعيات أي تصعيد في وقت أنهكت الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات الأساسية. ويزيد الانقسام السياسي الوضع سوءاً مع عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للجمهورية منذ شغور المنصب في 31 أكتوبر 2022.
وعشية مرور عام على بدء الفراغ الرئاسي، قال ميقاتي: «علينا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، فلا يفيد الفراغ لبنان، وأعتقد أنه يجب الآن اقتناص فرصة انتخاب رئيس».

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