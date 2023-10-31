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قتلى ومفقودون في غرق مركب بنيجيريا

عبارة غارقة (أرشيفية)
31 أكتوبر 2023 07:34

أعلنت السلطات النيجيرية، أنّ 17 شخصاً لقوا مصرعم ولا يزال أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق مركب في نهر في شمال شرق البلاد السبت كان على متنه على وجه الخصوص تجّار محليّون.
ويُعتبر النقل النهري في نيجيريا وسيلة نقل أساسية لكنّ الحوادث تكثر في الممرّات المائية التي عادة ما تفتقر إلى التنظيم، وبخاصة خلال موسم الأمطار، في ظلّ عدم صيانة القوارب كما ينبغي وتحميلها في غالب الأحيان بأكثر من طاقتها.

وبحسب السلطات فإنّ القارب النهري كان يقلّ حوالي 100 شخص، بينهم تجّار وأطفال، حين انقلب السبت في ولاية تارابا بينما كان في طريقه إلى سوق تجارية في بلدة مايو رانيوا، بمنطقة كاريم لاميدو.
وقال لادان أيوبا رئيس الفرع المحلّي لوكالة إدارة الطوارئ النيجيرية إنّ "73 شخصاً فُقدوا في الحادث وتمّ انتشال 17 جثة من النهر".
وأضاف أنّه "تم إنقاذ 14 راكباً.

كان هناك 104 أشخاص على متن المركب"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ هذا الرقم ليس دقيقاً بسبب عدم وجود قائمة بالركاب.

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من جهته، قال بريسون بن، المتحدّث باسم وكالة إدارة الطوارئ بولاية تارابا، إنّ فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل على انتشال المزيد من الجثث.

المصدر: وكالات
نيجيريا
غرق مركب
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