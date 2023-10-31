الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لتنظيم معايير أنظمة الذكاء الاصطناعي

بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لتنظيم معايير أنظمة الذكاء الاصطناعي
31 أكتوبر 2023 09:11

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، أمراً تنفيذياً يحدد معايير السلامة والأمن والشفافية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب من الشركات التي تطورها مشاركة تفاصيل اختبارات سلامة الأنظمة مع الحكومة الأميركية.

وجاء في الأمر التنفيذي أنه يجب على الشركات التي تدرب على الذكاء الاصطناعي من خلال ما يسمى بالنماذج التأسيسية، والتي قد تشكل مخاطر على الأمن القومي والصحة العامة اعتماداً على كيفية نشرها، الكشف عن نتائج السلامة للوكالات الأميركية.

وتشير النماذج التأسيسية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستوعب كميات كبيرة من البيانات ومن ثم يمكن نشرها في مجموعة متنوعة من التطبيقات.

أخبار ذات صلة
تقرير جديد يلقي الضوء على تحديات الأمن السيبراني في عالم اليوم
الإمارات تطلق أول معجم لمصطلحات الذكاء الاصطناعي بالعربي

وتستخدم العديد من الأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية، وتلك التي تقترح إنشاء مركبات كيميائية جديدة، نماذج تأسيسية.

وسيضع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا معياراً لأنواع اختبارات السلامة التي يجب على الشركات إجراؤها قبل إصدار أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وستطبق وزارة الأمن الداخلي بعد ذلك هذه المعايير على الأنظمة المستخدمة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، وستنشئ مجلساً للسلامة والأمن بخصوص الذكاء الاصطناعي.

 

المصدر: وكالات
جو بايدن
بايدن
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
علوم الدار
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
اليوم 19:49
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
اليوم 19:45
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اقتصاد
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اليوم 19:14
جزيرة المارية في أبوظبي
اقتصاد
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©