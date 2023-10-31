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الرئيس الألماني يزور تنزانيا في إطار جولته بأفريقيا

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
31 أكتوبر 2023 11:09

يجري الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير محادثات سياسية في تنزانيا اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الألماني أولاً مع رئيسة البلاد سامية صولحو حسن في مقر الحكومة في دار السلام.

وكانت حسن تولت منصبها منذ حوالي عامين ونصف.

وبدأ شتاينماير أمس الاثنين جولة تستغرق أربعة أيام إلى جنوب القارة الأفريقية، والتي سيتوقف خلالها أيضا في زامبيا.

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ويسعى الرئيس الألماني خلال جولته إلى توسيع الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة، واستكشاف فرص تعتزيز التعاون الاقتصادي.

ويرافق شتاينماير وفد من رجال الأعمال. وفي دار السلام سيشارك الرئيس الألماني أيضا في مائدة مستديرة للشركات الألمانية والتنزانية، وسيلتقي ممثلي شركات ناشئة تنزانية. ومن المقرر أيضا أن يجري شتاينماير محادثات مع ممثلي المجتمع المدني.

المصدر: وكالات
أفريقيا
الرئيس الألماني
تنزانيا
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