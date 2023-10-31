بكين تعلن عن مراسم جنازة رئيس الوزراء السابق تشيانج

ذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن يتم إجراء مراسم تشييع جثة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانج في بكين بعد غد الخميس بعد وفاته المفاجئة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " أنه سوف يتم تنكيس الاعلام في ميدان تيانانمن وقاعة الشعب الكبرى والمباني الحكومية والسفارات والقنصليات الخميس المقبل.

وقد أصيب كه تشيانج الذي كان يبلغ من العمر 68 عاما بأزمة قلبية بصورة مفاجئة في شنغهاي الجمعة الماضية.

وتم نقل جثته في نفس اليوم إلى بكين على متن طائرة خاصة. وتقاعد كه تشيانج من منصبه كرئيس للوزراء في مارس الماضي بعد توليه المنصب لمدة عشرة أعوام.