الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ملكة إسبانيا المقبلة الأميرة ليونور تؤدي اليمين

ملكة إسبانيا المقبلة الأميرة ليونور تؤدي اليمين
31 أكتوبر 2023 18:53

أدت وريثة العرش الإسباني، ولية العهد الأميرة ليونور، اليوم الثلاثاء، يمين الولاء لدستور البلاد بعدما بلغت الـ18 من عمرها . وقالت ليونور أمام مجلس النواب في مدريد اليوم الثلاثاء، "أقسم أن أمارس واجباتي بضمير حي وأن اتمسك بالدستور والقوانين واحترم حقوق المواطنين ومناطق الحكم الذاتي وأن أبقى مخلصة للملك".

وأعقب أداء القسم تصفيق استمر طويلا. وإذا ما خلفت الأميرة والدها الملك فيليبي السادس في نهاية المطاف، فستصبح أول إمرأة تحكم إسبانيا منذ عام 1868 .

أخبار ذات صلة
هاربورج: شراكة قادش مع الجزيرة بطموحات كبيرة
السفير الإسباني: «الكونغرس الإعلامي» فصل جديد في التعاون العالمي

ومن المقرر في فترة ما بعد الظهر، أن يتم تقليد الابنة الكبرى للملك فيليبي والملكة ليتيزيا وسام طوق تشارلز الثالث، في القصر الملكي، وهو أعلى وسام مدني في إسبانيا.

المصدر: د ب أ
إسبانيا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
علوم الدار
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
اليوم 19:49
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
اليوم 19:45
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اقتصاد
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اليوم 19:14
جزيرة المارية في أبوظبي
اقتصاد
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©