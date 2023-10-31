خطر «داعش» يهدد الهدوء الهش في أفغانستان

دينا محمود (لندن)

بالرغم من حالة الهدوء النسبي التي تسود أفغانستان حالياً، يتواصل القلق على الصعيدين الإقليمي والدولي، من إمكانية تجدد الاضطرابات على نطاق واسع في هذا البلد، بما يقود لأن يصبح مرة أخرى ملاذاً للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وخطراً على مصالح دول الغرب والبلدان المجاورة له.

فالدوائر الأمنية والاستخباراتية في عدد من عواصم صنع القرار في العالم، تحذر من أن تراجع وتيرة الاعتداءات الإرهابية مؤخراً في أفغانستان، ربما يكون قد خَلَّف «هدوءاً خادعاً»، بالنظر إلى استمرار المخاطر التي لا تزال تُشكِّلها جماعة «داعش - خراسان»، وهي جناح تنظيم «داعش» الإرهابي، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية.

ومع أن الحملة التي شنتها السلطات الحاكمة في كابُل ضد تلك الجماعة الإرهابية، أدت على مدار الشهور القليلة الماضية، إلى تقليص قدراتها العملياتية في الشرق الأفغاني، فقد أبدى عناصر ذلك التنظيم قدرتهم على التكيف مع الأوضاع المستجدة، من خلال تغيير تكتيكاتهم، والمنطقة التي يركزون فيها اعتداءاتهم الإرهابية، بل وشرعوا في توسيع نطاق الهجمات، لتشمل بعض دول الجوار في آسيا الوسطى.

ويشدد الخبراء الأمنيون، على أن هذه المؤشرات، تبرهن على أن حالة الاستقرار الظاهرية الآن على الساحة الأفغانية، ستبقى هشة للغاية، في ظل بقاء العديد من التحديات الداخلية والخارجية المعقدة تحت السطح، وعلى ضوء حقيقة أن الخطط الطموحة التي تتبناها السلطات، لبناء جهاز أمني أكثر قوة، لا تزال في مراحلها الأولى.

وفي تصريحات نشرها موقع «يوراشيا ريفيو» الإلكتروني، استبعد الخبراء أن تُكلل هذه الخطط بالنجاح قريباً، مشددين على أن الخطوات التي تُتخذ على ذلك الصعيد حالياً، لن تؤتي ثمارها قبل سنوات عدة، في ظل مشهد أمني حافل بالتقلبات، التي تُنذر بإمكانية عودة أجواء الفوضى والصراع، التي عصفت بأفغانستان، على مدار العقود الخمسة الماضية. ودعا الخبراء السلطات في كابُل، إلى التعامل مع التحديات الأمنية الحالية، عبر تبني استراتيجية مختلفة ومدروسة، تتسم بالمهنية ولا تشمل اللجوء إلى أساليب العقاب الجماعي أو القمع أو التعذيب، مؤكدين في الوقت نفسه، ضرورة أن يتجنب المجتمع الدولي التفكير في أي سيناريوهات تتضمن تدخلات عسكرية مباشرة، وأن يدرك كذلك أنه لا غنى عن اضطلاعه بدور جماعي فاعل، في أي جهود تستهدف ضمان إرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان على المدى البعيد.