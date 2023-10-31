اليابان.. مسلّح يحتجز رهائن في مكتب بريد

طوكيو (وكالات)

احتجز شخص، يُشتبه بأنه مسلّح عدداً غير معروف من الرهائن، داخل مكتب للبريد في اليابان، وفق ما أعلنت السلطات، أمس.

وقالت سلطات مدينة وارابي على موقعها على الإنترنت «احتجز شخص رهائن في مكتب للبريد في منطقة تشوأو 5- تشوم التابعة لمدينة وارابي، يحمل المهاجم ما يبدو أنه مسدّس».

يأتي ذلك فيما تحقق الشرطة في حادث إطلاق نار وقع في المنطقة ذاتها في وقت سابق من اليوم «أمس»، إذ أصيب شخصان بجروح طفيفة في الحادث، من دون أن تتضح كيفية إصابتهما.

وأظهرت صور بثّها التلفزيون الرجل داخل مكتب البريد مرتدياً قبعة بيسبول وسترة بيضاء، تحت معطف غامق اللون، بينما بدا أن مسدّساً كان معلّقاً على حبل حول رقبته.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للموقع الذي يتوقع أن المسلح يتحصن به مع الرهائن.

وأظهرت حسابات على موقع «إكس» عدداً من سيارات الشرطة وعناصرها في الموقع وطلبت السلطات من الأشخاص في محيط الموقع توخي الحذر والابتعاد عن المكان.