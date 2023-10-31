«الرئاسي اليمني»: ملف الأسرى والمختطفين لا يقبل المساومة

عدن (الاتحاد)

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة، أن ملف الأسرى والمختطفين هو ملف إنساني بحت لا يقبل المساومة والابتزاز الذي تمارسه جماعة الحوثي، لتحقيق المزيد من المكاسب.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، بالمستشار السياسي ومسؤول ملف المحتجزين بمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، رضوى نور، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين.

وناقش اللواء العرادة مع المسؤول الأممي عدداً من القضايا والملفات السياسية والإنسانية ذات الصلة بالشأن اليمني وفي مقدمتها ملف الأسرى والمختطفين.