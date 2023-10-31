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تونس.. حكم مشدد على الغنوشي لإدانته بتمجيد الإرهاب

أرشيفية
1 نوفمبر 2023 01:11

تونس (وكالات) 

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توقيف رئيس الاتحاد التونسي في «قضايا فساد»

شدد القضاء التونسي حكماً استئنافياً بسجن زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، الموقوف راشد الغنوشي، من 12 إلى 15 شهراً مع غرامة مالية قدرها نحو 300 يورو، فيما عرف بقضية «تمجيد الإرهاب»، على ما أعلن حزبه أمس.
وفي منتصف مايو الفائت، قضى الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وبالغرامة نفسها، كذلك، نص حكم الاستئناف على عقوبة المراقبة الإدارية مدة 3 سنوات.
وجاءت القضية بعد شكوى قدمتها نقابة «أمنيّة» اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، بعدما حرض مطلع العام 2022 على العنف.
وفي 17 أبريل الفائت، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من «إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس لحرب أهلية» في حال القضاء على الأحزاب اليسارية. 
ومثل والغنوشي (82 عاماً) مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ«تسفير إرهابيين» و«تبييض الأموال».

تونس
القضاء التونسي
حركة النهضة
حركة النهضة الإخوانية
راشد الغنوشي
مكافحة الإرهاب
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