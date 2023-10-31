الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات: المفاوضات السبيل الوحيد لحل أزمة أوكرانيا

غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
1 نوفمبر 2023 01:11

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

جددت دولة الإمارات تأكيدها على أن لا حل عسكرياً لأزمة أوكرانيا، وأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى سلام مستدام بين طرفي الأزمة، محذرة من أن إطالة أمد الأزمة تفاقم معاناة المدنيين. 
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن ألقته غسق شاهين المنسق السياسي لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «يأتي اجتماعنا اليوم بعد 18 شهراً من الأزمة المتواصلة في أوكرانيا، والتي أدت إلى نزح 11 مليون شخص، وقتل أكثر من 9500، منهم 545 طفلاً».
وأضافت غسق شاهين: «في الواقع، توسعت الأعمال العدائية خلال الأشهر الأخيرة، واشتدت حدة الصراع خصوصاً في البحر الأسود ما قلل من قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وغيرها من المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس». 
وأكدت أن طول أمد الصراع لا يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة التي يتحملها المدنيون، مشيرة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تم إخلاء قرى في شرق أوكرانيا، واضطر مئات الأطفال إلى مغادرة منازلهم، بالإضافة إلى أن ثلثي أطفال أوكرانيا نزحوا بالفعل منذ بدء الصراع. 
وأعربت غسق شاهين عن بالغ قلقها مع قرب فصل الشتاء، داعية إلى أهمية الآخذ بعين الاعتبار حاجة المدنيين إلى الحصول على الكهرباء والتدفئة، حيث إنه في الشهر الماضي فقط، أثرت الهجمات التي ضربت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا على إمدادات الطاقة فيما يقرب من ثلث ولايات البلاد. كما أكدت أن المدنيين والأعيان المدنية لا يجب أن يكونوا أبداً هدفاً للهجوم، داعية أطراف النزاع عن الامتناع مهاجمة وتدمير الأعيان المدنية، وجعلها عديمة الفائدة والتي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.

أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الإمارات
روسيا وأوكرانيا
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
علوم الدار
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
اليوم 19:49
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
اليوم 19:45
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اقتصاد
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اليوم 19:14
جزيرة المارية في أبوظبي
اقتصاد
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©