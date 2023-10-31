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قبرص تبحث إقامة «ممر إنساني» إلى غزة

فلسطينيون أمام منزل مدمر إثر قصف على خان يونس (رويترز)
1 نوفمبر 2023 01:11

نيقوسيا (الاتحاد)

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أفادت قبرص، أمس، بأنها تجري محادثات مع أطراف في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لها بإنشاء ممر للمساعدات الإنسانية من الجزيرة إلى غزة.
وتسعى نيقوسيا إلى هذا الخيار، في ظل احتدام الحرب المستمرة للأسبوع الرابع على قطاع غزة، والتي أدت إلى تفاقم أزمة إنسانية في القطاع.
وقال كونستانتينوس ليتيمبيوتيس المتحدث باسم الحكومة القبرصية، في مؤتمر صحفي: «نواصل الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حتى يصبح هذا الممر الإنساني بالغ الأهمية ممكناً».
وقال ليتيمبيوتيس إن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس الذي طرح الاقتراح في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، من المقرر أن يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقبرص هي أقرب أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى غزة، وتبعد نحو 370 كيلومتراً فقط إلى الشمال الغربي من القطاع في أقرب نقطة.

قبرص
غزة
قطاع غزة
فلسطين
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