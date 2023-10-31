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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: دور إماراتي بارز بمجلس الأمن دعماً للقضية الفلسطينية

رياض منصور
1 نوفمبر 2023 01:44

عبدالله أبوضيف (الاتحاد)

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أشاد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالدور البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجلس الأمن الدولي، كممثل للمجموعة العربية دعماً للقضية الفلسطينية، لاسيما الدور التي تقوم بالتنسيق بشكل كامل في الموقف لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على العمل المشترك وبشكل متناغم في هذا السياق.
وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة لـ«الاتحاد» أن أهمية الجهود التي تقوم بها المجموعة العربية، بقيادة دولة الإمارات، لإقرار هدنة عاجلة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن المجموعة العربية، اتجهت بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في التوصل لقرار يطالب هدنة إنسانية، إلى الأمم المتحدة وجمعيتها العامة لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بضرورة وقف العدوان وحماية المدنيين من كافة الجوانب خلال الفترة المقبلة، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن على الأرض. وشدد مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة على أهمية التكاتف العربي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن، والتنسيق المستمر بين الكتلة العربية للضغط للوصول إلى هدنة إنسانية عاجلة تهدف لحماية المدنيين في قطاع غزة.

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