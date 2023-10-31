الإمارات.. دبلوماسية استثنائية دفاعاً عن الحق الفلسطيني التاريخي

عبدالله أبوضيف، شعبان بلال، أحمد شعبان (أبوظبي، القاهرة)

تواصل دولة الإمارات بذل جهود دبلوماسية استثنائية في أروقة مجلس الأمن الدولي وخارجه، من أجل اتخاذ قرار دولي يتصدى للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وهو ما يعكس الالتزام الإماراتي الراسخ بالحق الفلسطيني التاريخي.

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون وسفراء ومحللون على أن موقف دولة الإمارات يتسق مع اتساقاً كاملاً مع مضامين الموقف العربي، الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير والمطالبة بخفض التصعيد في القطاع.

وأشاد المسؤولون والخبراء بالأداء الاستثنائي الذي يقدمه فريق الإمارات في مجلس الأمن، لافتين إلى أنه يستحق الإشادة الدولية، ويشكل جسراً للتواصل الفعال بين الأطراف الدولية، سعياً لوقف إطلاق النار الإنساني وإيصال المساعدات الدولية للقطاع.

كما أشادوا بالجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

وأكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على التنسيق الكامل بين المجموعة العربية في الأمم المتحدة في صياغة القرارات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة كممثل للمجموعة، في مجلس الأمن لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني، مثمناً الدور الإماراتي الواضح في هذا الصدد.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد» إن الإمارات لها دور كبير في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، عبر تمثيلها للمجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، وظهر ذلك جلياً في أكثر من مناسبة، خصوصاً جهودها الدبلوماسية الحثيثة لمحاولة صياغة قرار يحصل على دعم المجتمع الدولي لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة وحماية المدنيين. وأشار إلى أن دولة فلسطين وقادتها يقدرون الجهود العربية كافة، التي تقوم بها الحكومات العربية في كل مكان من أجل حماية الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى الدور الإماراتي الكبير والمهم في هذا الصدد. ودعا الجميع إلى دعم جهود الإمارات خلال الفترة المقبلة، بما يهدف لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري لأهالي غزة.

ومنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في السابع من المنصرم، أجرت الإمارات عشرات الاتصالات واللقاءات المهمة وقمة مع قادة ووزراء ومسؤولين أمميين ودوليين، في إطار حراك دبلوماسي وإنساني نشط ومتواصل.

وقال دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إن دولة الإمارات تضطلع بدور مهم في مساندة القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة، لاسيما منذ التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة مطلع شهر أكتوبر، مشيداً على الدور الإماراتي وجهود البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات داخل مجلس الأمن. وأضاف السفير الفلسطيني في القاهرة لـ«الاتحاد» أن الإمارات تمثل المجموعة العربية داخل مجلس الأمن، وهناك قنوات اتصال دائمة وتنسيق مع ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، إذ تقدمت الإمارات عبر بعثتها في مجلس الأمن، بأكثر من قرار دولي يتعلق بضرورة دخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني ووقف العنف ضد المدنيين.

وأشار إلى أن الإمارات تسعى بقوة عبر العديد من المبادرات لوقف العنف الإسرائيلي في قطاع غزة، والمطالبة بوقف العقاب الجماعي لأهالي القطاع، مؤكداً على التعاون العربي القوي الذي تقوده دولة الإمارات كممثل العرب في مجلس الأمن.



الاحتياجات الإنسانية

وفي جميع جلسات مجلس الأمن المتعلقة بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية منذ بدء الأزمة، أكدت الإمارات ماهية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، لاسيما ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، والوصول الآمن والدائم وعلى نطاق واسع للمساعدات الإنسانية، وإيصال الوقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، وتوفير المياه، إضافة إلى التقيد بالقانون الدولي الإنساني، محملة كل طرف مسؤوليته التاريخية عما آلت إليه الأوضاع الآن، بما فيهم مجلس الأمن نفسه.

بدوره، أكد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، أن الإمارات تتحرك بسرعة وأداء متقن من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة خصوصاً في مجلس الأمن، لافتاً إلى الثقل السياسي الإقليمي والدولي للإمارات، وما تتمتع به من علاقات قوية مع مختلف دول العالم.

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات عندما تناشد العالم وتطلب وقف إطلاق النار فوراً في غزة لاعتبارات إنسانية؛ فإن المجتمع الدولي يهتم بهذا النداء، معرباً عن أمنياته في أن تحقق الإمارات ما تصبوا إليه بإقرار مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف العنف، وتحقيق السلام في المنطقة وغزة، داعياً إلى اصطفاف عربي خلف الجهود الإماراتية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن دولة الإمارات تتميز بالمهارة الدبلوماسية والثقة والحنكة، وكان هذا واضحاً جداً خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن ومساهمتها في حل كثير من القضايا الدولية المهمة، ومن أهمها مكافحة الإرهاب الدولي وخطاب الكراهية، ونشر السلام الدولي، معرباً عن أمله في أن تكلل جهود دولة الإمارات داخل مجلس الأمن بما يصب في مصلحة القضية الفلسطينية.

وقال العرابي إننا على مشارف قمة عربية، وبالتالي نتمنى إقرار المشروع التي ساهمت فيه الإمارات في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات فوراً لشعب غزة قبل انعقاد القمة العربية، وعرض جهود دولة الإمارات في مجلس الأمن على القمة، مشيراً إلى أن هذا في حد ذاته أمر مهم ويتماشى مع قرارات القمة العربية، مؤكداً أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة يعتبر نجاح كبير للدبلوماسية الإماراتية التي تهدف لنشر السلام في المنطقة العربية والعالم.

من جهته، قال السفير جمال البيومي، مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، إن الإمارات تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن حالياً وتضطلع بدور نشط، يعكس مكانة الدبلوماسية الإماراتية النشطة في مختلف المحافل الدولية.

وأشاد بالدور الإماراتي في مجلس الأمن الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في أزمته الحالية، خاصة على المستوى الإنساني وحماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي ساهمت في صياغته الإمارات، داعية إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية.



«فيتو عربي»

وقبل إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار، صوت مجلس جلسة على مشروعي قرارين بشأن الحرب في غزة، حيث قدمت الولايات المتحدة القرار الأول، فيما قدمت روسيا القرار الثاني، ولم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد أي من القرارين بسبب عدم الحصول على الأصوات المطلوبة أو استخدام حق النقض «الفيتو». وتماشياً مع الموقف العربي، صوتت دولة الإمارات ضد القرار الأميركي، ولمصلحة القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراضٍ إنسانية.

ويجسد تصويت دولة الإمارات استقلالية الموقف الإماراتي، بعيداً عن أي ضغط من أي جهة، إضافة إلى سياستها المتزنة والمبنية على مبادئ واضحة لا تحيد عنها، وفي سياق الحرب في غزة، فإن حماية الشعب الفلسطيني تشكل أهم أولويات الدولة.

وشدد نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير صلاح حليمة، على أهمية الجهود دولة الإماراتية الداعمة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة فوراً من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدول، مؤكداً أن موقف الإمارات مقدر وهو موقف عروبي يناصر القضية الفلسطينية.

وجاء رفض دولة الإمارات للقرار الأميركي نظراً لعدم تطرقه إلى أهم الشواغل والمطالب العربية بشأن الحاجة الملحة لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، ولأنه يعطي الغطاء الشرعي لإسرائيل بإجراء عملية برية لغزو غزة تحت إطار مكافحة الإرهاب.

ومن الشواغل الأخرى بشأن القرار أنه لا يدين القرار الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي يحمل وطأتها المدنيين، كما أنه لا يتطرق إلى هول المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، واضطرارهم إلى النزوح قسراً بسبب القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية.

ولم يتطرق القرار إلى سياسية العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه المدنيين في قطاع غزة الذي يعد نصف سكانه من الأطفال، بما يشمل قطع الوقود والكهرباء والمياه عنهم، وعدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي تعد شريان الحياة لسكان القطاع.

ولفت السفير صلاح حليمة، إلى أن رفض الإمارات لمشروع القرار الأميركي، والذي يعتبر أول قرار تصوت الدولة ضده في مجلس الأمن منذ بدأت عضويتها في يناير 2022، يعتبر تصويتاً تاريخياً، ويوصف بأنه «فيتو عربي» لثقله وتجسيده الموقف العربي تجاه هذه الحرب.

وأشار نائب رئيس المجلس المصري الإفريقي في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن ما طالبت به الإمارات في مجلس الأمن من ضرورة وقف إطلاق النار يعتبر نقطة حاكمة ومهمة، فيما يمكن من خلالها معالجة تطورات الأوضاع في غزة، ليس فقط من الناحية الإنسانية، لأن المطلوب وقف إطلاق النار بشكل دائم وفوري، وفي نفس الوقت إدخال المساعدات بشكل منتظم ودائم، مؤكداً أن الربط بين وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات أمر جوهري.

ولفت السفير حليمة إلى أن المساعي التي تقوم بها الإمارات في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة؛ من شأنها أن تؤدي إلى رفع الحصار والإفراج عن الرهائن، ووقف التهجير القسري، وخلق مناخ أفضل لعقد مؤتمر يتعلق بحل القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، على أساس حل الدولتين، والعودة إلى حدود 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها الكثير من العناصر الدبلوماسية القوية في مواقفها الدولية، وخاصة فيما يتعلق بوقف دائم وشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، وهذا سوف يؤدي لإمكانية حل كافة القضايا التي كانت أحد الدوافع لتواصل العمليات العسكرية.

وذكر السفير حليمة أن الإمارات لها دور كبير كقوة إقليمية كبيرة، في نشر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى دورها الرائد على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هذا الدور كان واضحاً جداً خلال رئاستها مجلس الأمن الدولي، ولقي استحساناً وإشادة دولية كبيرة من جميع أعضاء مجلس الأمن، وبالتالي سوف يكون لها دور كبير في الوصول لحل القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.



ثوابت إماراتية

من جهته، أشاد مارتن كيماني المندوب الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالجهود الإماراتية الحثيثة وسعيها الدؤوب ورغبتها في إجراء مشاورات مكثفة من أجل التوصل إلى توافق في مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة.

وأكد كيماني أن مجلس الأمن عقد جلسة استثنائية بطلبة من الإمارات، التي لم تتخل عن محاولة التوصل إلى قرار متفق عليه في المجلس، مشيداً بتصميم الإمارات وسعيها الدؤوب ورغبتها في العمل من أجل هذه الغاية.

ودعم القضية الفلسطينية يُعد من ثوابت السياسة الخارجية للإمارات، التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حينما قال: «دعمنا للشعب الفلسطيني سيستمر حتى يحقق هذا الشعب طموحه في إقامة دولته المستقلة».

وأوضح عضو مجلس الأعيان الأردني محمد المومني، وزير الإعلام الأسبق، لـ«الاتحاد» أن موقف الإمارات واضح للجميع، ويتجلى هذا الدور من خلال التدابير التي اتخذتها في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم، إذ دعت إلى جلسة طارئة حول الوضع في غزة، وكان تصويتها في واضحاً وذهب ضد أي قرار لا يخدم وقف إطلاق النار أو جهود التهدئة ودخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وأضاف المومني: «جهود الإمارات واضحة وقوية في الضغط من أجل إنهاء الحصار على الفلسطينيين في غزة، والدفع لدخول جميع المساعدات والمساعدات الطبية».

وحملت بيانات وفد الإمارات في المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، رسائل قوية دعت خلالها مجلس الأمن إلى اعتماد قرار بوقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة.

وحددت كلمتها مطالب وأولويات يجب تنفيذها، حيث كان المطلب الأول وقفاً فورياً ومستداماً لإطلاق النار في غزة، لحقن دماء الفلسطينيين، ودعت في هذا الصدد إلى بذل قصارى الجهود الدبلوماسية وتسخير الإمكانات كافة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وأشار أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني جهاد الحرازين، إلى الدور البارز للإمارات في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها ممثل للدول العربية في مجلس الأمن الدولي، والضغط الذي تمارسه من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وسعيها من أجل إلى التوصل إلى حل عادل ودائم، يوقف المأساة والأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة.



تراحم من أجل غزة

وتتواصل الجهود الإماراتية الإنسانية، حيث تستمر المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة في حملة «تراحم من أجل غزة»، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في الدولة.

وفي أسبوعها الثالث، شهدت الحملة مشاركة 5000 متطوع في فعاليات متنوعة في أنحاء الدولة، وقام المتطوعون بتجهيز 20000 حزمة إغاثية، حيث جمعت الحملة خلال أسبوع واحد 450 طناً من المواد والمستلزمات الإغاثية.

وذكر اللواء خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن دور الإمارات هو دور إيجابي ويعكس موقف الإمارات الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، فالإمارات حاضرة بقوة في جميع الميادين للدفع نحو التهدئة، وبذل جهود واسعة حتى على المستوى الإنساني وإبراز الانتهاكات ضد المدنيين.

وقال: «إنها الأزمة الراهنة في غزة معقدة للغاية، وتتطلب العقلانية والحكمة، وقد أظهرت الإمارات هذه الحكمة بفعالية، وهذا شيء اعتدنا عليه من الإمارات، التي تتحرك بثبات وعقلانية وبطريقة حكيمة ولم تتخل أبدًا عن القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي».

وأكد عكاشة أن الإمارات حاضرة دائماً، وتتبوأ موقع الريادة في هذا الصدد، ودورها إيجابي للغاية، فهي عضو نشط بين الدول العربية وتلعب دوراً رائداً يحظى بالاهتمام والتقدير العالميين.

ولفت إلى الدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات، لاسيما في إرسال المساعدات إلى غزة، ودفع عجلة الحوار الإنساني وقدمت مساعدات مالية وعينية لمساعدة المدنيين في القطاع. تشرف على حملة «تراحم من أجل غزة» وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، إضافة إلى منصات التطوع الوطنية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، بدعم الإمارات للقطاع الصحي والمستشفيات في الضفة والقطاع، لاسيما تقديم المساعدات العينية للسكان الفلسطينيين. وعملت حملة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية وتجهيز 58000 حزمة إغاثية تنوعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية.

وتشكل الحملة امتداداً لجهود دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والإسهام في رفع المعاناة عنه والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها عبر توفير الاحتياجات الأساسية مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان قطاع غزة.

وتستمر المؤسسات الخيرية والإنسانية المعتمدة في الإمارات في استقبال التبرعات العينية والمالية ضمن الحملة، كما يمكن للراغبين بالتطوع التسجيل للمشاركة فيها عبر المنصات التطوعية الرسمية.



دور متوازن

وفيما تؤكد الإمارات دوماً على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، تواصل الدبلوماسية الإماراتية تسطير ملاحمها لدعم جهود السلام العادل والشامل، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

ويؤكد رومان حداد، رئيس مراكز زيم ووعي للأبحاث في عمّان والمحلل السياسي، على «موقف الإمارات المتوازن، والذي يحظى بتقدير في المحافل كافة، لاسيما تأكيدها على أنها ضد أي جريمة ترتكبها أي جهة، وضد اختطاف أو اعتقال المدنيين». وأضاف حداد أنه في مثل هذه الأوقات وأوقات الأزمات، يسود صوت الحكمة، وهذا هو صوت الإمارات. وشدد حداد على أهمية الدور الإماراتي المتوازن في هذه المرحلة الدقيقة، خدمة للقضايا العربية.