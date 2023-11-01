التشيك تمدد مراقبة حدودها مع سلوفاكيا مجدداً

قررت الحكومة التشيكية اليوم الأربعاء تمديد عمليات التفتيش المفاجئ للأشخاص الذين يدخلون من الحدود مع سلوفاكيا مؤقتا حتى 22 نوفمبر.

وأعلن وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان عبر منصة "إكس": "طالما أنه ليست هناك حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، يتعين أن نحل مشكلة الهجرة غير الشرعية على الحدود الداخلية لمنطقة شينجن".

وفرضت التشيك عمليات فحص مؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا في مطلع أكتوبر، في جهد يرمي لمكافحة تهريب البشر. وكان قد تم من قبل تمديد عمليات الفحص إلى الثاني من نوفمبر.

وبينما تم احتجاز 248 مهربا مشتبها بهم في شتى أرجاء البلاد في 2022، تم احتجاز ما يربو على 340 مهربا مشتبها بهم حتى الآن خلال العام الجاري، حسبما أفادت الحكومة في براغ.