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آلاف الأفغان يغادرون باكستان لتجنب التوقيف

آلاف الأفغان يغادرون باكستان لتجنب التوقيف
2 نوفمبر 2023 01:24

بيشاور (وكالات)

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يواجه مئات آلاف الأفغان المقيمين بصفة غير قانونية في باكستان خطر التوقيف والترحيل بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم لمغادرة البلاد، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي.
وأمهلت باكستان الأفغان المقيمين في وضع غير قانوني على أراضيها والذين تقدر عددهم بـ1.7 مليون شخص، حتى أمس الأربعاء، للمغادرة طوعاً تحت طائلة ترحيلهم.
وانضم آلاف الأشخاص الراغبين في تجنب الترحيل إلى طابور السيارات الطويل في تورخام، المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، حيث عبر 29 ألف مهاجر الحدود أمس الأول، عبر نقاط عبور مختلفة.
وأظهرت إحصائيات الحكومة أن أكثر من 140 ألف لاجئ عبروا إلى أفغانستان قبل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم لمغادرة البلاد.

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