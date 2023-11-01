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انقطاع «كامل» لخدمات الإنترنت والاتصالات في غزة

أطفال فلسطينيون أحدهم على كرسي متحرك أمام منزل دمره القصف الإسرائيلي في غزة (أ ف ب)
2 نوفمبر 2023 01:24

القاهرة (الاتحاد)

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، فجر أمس، أنّ كلّ خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية والخلوية «انقطعت بالكامل» في قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل عليه حصاراً كاملاً.
وأفادت الشركة في بيان: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى».
وأكدت منظمة «نت بلوكس» لمراقبة الشبكات أن «قطاع غزة يشهد انقطاعاً جديداً للإنترنت ينعكس بشكل كبير على شركة بالتل»، وهو ما يؤدي إلى «انقطاع كامل للاتصالات بالنسبة لمعظم سكان» القطاع.
وكان صحافي في وكالة فرانس برس في غزة أكد هذا الانقطاع، موضحاً أن بإمكانه الدخول إلى شبكة اتصالات بفضل شريحة هاتف نقال «سيم كارد» دولية.
وقال صحافي آخر في وكالة فرانس برس في القطاع: «وحدها أرقام الهاتف المتحرك الإسرائيلية والمصرية يمكن استخدامها في رفح».
والأسبوع الماضي، انقطعت شبكة الإنترنت والهاتف بشكل كامل قبل أن تعود مجدداً السبت.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
الاتصالات الفلسطينية
إسرائيل
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