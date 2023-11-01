بلينكن يبدأ غداً جولة شرق أوسطية جديدة

واشنطن (الاتحاد)

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل غداً الجمعة، في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الخامس والعشرين، حسبما أعلن متحدّث باسمه أمس.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين: إنّ بلينكن «سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وستكون له محطات أخرى في المنطقة».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت خبر هذه الزيارة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين.

من جهته، بحث الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفياً، أمس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «آليات طارئة للحدّ من العنف، وتهدئة الخطاب، وخفض التوترات الإقليمية».

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ الرئيس بايدن كرّر التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن.

وأضاف البيان، أنّ بايدن والملك عبد الله الثاني اتّفقا «على ضرورة ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً من غزة».

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أنّ بلينكن تحدّث هاتفياً الثلاثاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

وأضاف ميلر أنّ بلينكن طالب مجدداً باتّخاذ «إجراءات للحدّ من الأضرار التي تلحق بالمدنيين».

وكان بلينكن توجّه إلى إسرائيل بعد أيام قليلة على بدء الحرب في غزة.

وإثر تلك الزيارة قام بلينكن بجولات دبلوماسية مكوكية في المنطقة، ليعود في نهايتها إلى إسرائيل.

ورافق وزير الخارجية الرئيس الأميركي جو بايدن الذي التقى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية خلال زيارة أجراها إلى تل أبيب في 18 أكتوبر واقتصرت على يوم واحد.