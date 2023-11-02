العاصفة "سياران" تضرب جنوب إنجلترا

أحدثت رياح عاتية وأمطار غزيرة تسبّبت بها العاصفة سياران، اضطراباً كبيراً في جنوب إنجلترا الخميس، مع تعليق المواصلات البحرية لعدّة ساعات من ميناء دوفر وإغلاق مئات المدارس.

وفي جزيرة جيرسي، التي وُضعت في حالة تأهّب أحمر، وصلت سرعة الرياح إلى 160 كيلومتراً في الساعة، ممّا أجبر 35 شخصاً على الإقامة في فنادق بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم، وفقاً للشرطة المحلية.

كذلك، تمّ إغلاق جميع المدارس والمباني الحكومية في جيرسي، فيما أوصت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم.

وكان من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في الصباح إلى 110/100 كم/ساعة، وتصل إلى 100 كم/ساعة بعد الظهر، وفقاً لتقرير حالة الطقس على الموقع الحكومي. وفي مطارات جيرسي وغيرنسي وألديرني، تمّ إلغاء جميع الرحلات الجوية.



وفي كورنوال (جنوب غرب إنجلترا)، التي وُضعت في حالة تأهّب برتقالي تحسّباً للرياح العاتية، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 8500 منزل، وفق السلطة المحلية.

ويسري تنبيه برتقالي آخر في جنوب شرق إنجلترا بشأن رياح عاتية حتى منتصف النهار.

ومن المتوقع أيضاً حدوث فيضانات في 54 موقعاً، معظمها على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وفقاً لوكالة البيئة.