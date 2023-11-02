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لجنة تأمين فعاليات رأس السنة بدبي تعقد اجتماعها الأول

لجنة تأمين فعاليات رأس السنة بدبي تعقد اجتماعها الأول
2 نوفمبر 2023 18:17

عقدت لجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2024 اجتماعها الأول في قاعة فندق أرماني بوسط مدينة دبي، برئاسة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات.

حضر الاجتماع اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وأحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات، وممثلي لجنة تأمين الفعاليات من جميع الهيئات والمؤسسات في حكومة دبي.

وأكد اللواء الغيثي أن احتفالية رأس السنة تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وباتت تشغل حيزاً عالمياً لافتاً، حيث أصبحت جميع وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على برج خليفة، مكان الحدث الرئيسي، وتنقل الاحتفالات في مقدمة أخبارها أسوة بباقي العواصم العالمية المشهورة، مضيفاً أن برج خليفة بات يتصدر تلك الأخبار معلناً بدء عام جديد بحلة جديدة من الإضاءة والتألق والألعاب بحضور مئات الآلاف وملايين المشاهدين، مما يدل ان الحدث كبير ومهم ويجب الاستعداد له مبكراً بشكل جيد نظراً لازدياد الأعداد وكثرة مواقع الاحتفالات والألعاب النارية وعروض الليزر التي تجلب مئات الآلاف من المشاهدين.

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وأشاد الغيثي بفريق لجنة تأمين الفعاليات الذي يزداد تطورا وانسجاما كل سنة، وقد بدا ذلك واضحاً في الكثير من الفعاليات التي يديرها الفريق والذي اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال.

وطالب اللواء الغيثي فريق لجنة تأمين الفعاليات بمراجعة الخطط السابقة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطور الحدث، مؤكداً أن المسؤولية ليست مسؤولية القيادة العامة لشرطة دبي وحدها ولكنها مسؤولية مشتركة لكل الجهات ذات العلاقة، فالكل فريق واحد يعمل تحت مظلة واحدة.

المصدر: وام
دبي
شرطة دبي
رأس السنة
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