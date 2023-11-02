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20 قتيلاً بانفجار عبوة ناسفة في نيجيريا

عناصر من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
3 نوفمبر 2023 01:51

نيجيريا (وكالات) 

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لقي 20 شخصاً مصرعهم في شمال شرق نيجيريا بانفجار عبوة ناسفة بشاحنتهم أثناء عودتهم من جنازة قتلى سقطوا في هجوم شنّه إرهابيون على قرية مجاورة قبل يومين، بحسب ما أعلنت مصادر محليّة أمس.
وتراجعت حدّة الهجمات الإرهابية التي يشنها مسلّحون يخوضون تمرّداً منذ 14 عاماً في هذا الجزء من البلاد. 
ومساء الاثنين الماضي، قتل مسلّحون من تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب أفريقيا 17 شخصاً على الأقلّ في هجوم استهدف قرية كايايا في ولاية يوبي.
ومساء الثلاثاء، نظّم أهالي كايايا والمناطق المحيطة بها مراسم عزاء في القرية، وبعد انتهاء هذه المراسم كان 22 رجلاً من قرية كارابيري المجاورة عائدين إلى قريتهم على متن شاحنة عندما انفجر بها لغم أرضي زرعه على الإرهابيون، فقتل 20 منهم وأصيب الرجلان الباقيان بجروح خطيرة، بحسب ما أفاد شاهد عيان، مضيفا «كانت هناك مخاوف من عودة الإرهابيين وتخريب الجنازة، لكنّ الناس أصرّوا على دفن قتلاهم».

نيجيريا
عبوة ناسفة
الهجمات الإرهابية
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