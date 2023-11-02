عاصفة توقع قتلى وتعرقل حركة النقل في أوروبا

بروكسل (وكالات)

تسببت عاصفة سياران الخريفية القوية التي ضربت أوروبا الغربية، أمس، في مقتل 5 أشخاص على الأقل وباضطرابات كبيرة عبر إغلاق موانئ وإلغاء رحلات.

كان سقوط الأشجار الناجم عن هبوب رياح عنيفة السبب وراء هذه الحوادث المميتة التي أدت إلى مقتل رجل بحديقة في غاند ببلجيكا وامرأة في وسط مدريد وسائق شاحنة في فرنسا ورجل في ألمانيا، وآخر في هولندا.

وأدت العاصفة سياران إلى تعطيل جزء من حركة النقل بالسكك الحديد في فلاندر، كما خفضت القطارات سرعتها في بقية أنحاء بلجيكا.

في شمال فرنسا، قُتل سائق عندما سقطت شجرة على شاحنته، وأصيب 16 شخصاً بينهم 7 من رجال الإطفاء، وفق وزارة الداخلية.

وحُرم حوالي 1.2 مليون منزل من الكهرباء، في فرنسا، بما في ذلك 780 ألف منزل في بريتاني في الغرب.

وكانت 23 من أصل 96 مقاطعة في حالة تأهب برتقالي، وفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ووُضعت منطقة بريتاني بأكملها في حالة تأهب من الرياح باللون الأصفر، مع تركز خطر العواصف القوية جداً بين قناة المانش وشمال فرنسا.

وفي جنوب إنجلترا، في المملكة المتحدة، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة باضطرابات كبيرة أدت إلى تعليق الاتصالات البحرية من ميناء دوفر أمس، وإغلاق مئات المدارس.

وسجلت جزيرة جيرسي، التي أعلنت فيها أقصى حالات التأهب باللون الأحمر، رياحاً تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة واضطر 35 شخصاً إلى الإقامة في الفنادق بعد الأضرار التي لحقت بمنازلهم وفقاً للشرطة.

وألغيت جميع الرحلات الجوية في مطارات جيرسي وغيرنسي وألديرني.

وفي كورنوال في جنوب غرب إنجلترا، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 8500 منزل، مع رصد هطول أمطار غزيرة في 54 موقعاً، معظمها على الساحل الجنوبي لإنجلترا، مع توقعات بحدوث فيضانات، وفق هيئة البيئة.

وفي هولندا، رُفع مستوى التأهب إلى اللون البرتقالي، مع توقع وصول سرعة الرياح إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وفي مطار شيبول-أمستردام، ألغيت نحو 200 رحلة جوية، معظمها إلى وجهات أوروبية مجاورة.

كما تعطلت حركة السكك الحديد والعبارات. وفي مواجهة الاختناقات المرورية، طُلب من الموظفين العمل من المنزل.

وفي إسبانيا، دعت الحكومة إلى توخي الحذر الشديد على الطريق والحد من التنقل. وألغي ما يقارب من 50 رحلة جوية، بينها 13 في بلباو في منطقة الباسك في الشمال. وأدت العاصفة أيضاً إلى توقف حركة السكك الحديد، أمس، خاصة على خطوط معينة في غاليسيا.

ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية وُضعت بعض المناطق الساحلية في منطقتي كانتابريا وإقليم الباسك في حالة تأهب أحمر.