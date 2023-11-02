المغرب: إحباط 60 ألف محاولة هجرة غير نظامية العام الجاري

الرباط (الاتحاد)

أعلنت السلطات المغربية، أمس، إحباط أكثر من 60 ألف محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 250 شبكة تنشط في هذه الهجرة منذ بداية العام الجاري 2023.

وأفاد تقرير لوزارة الداخلية بأن «السلطات الأمنية ضاعفت مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين». وأسفرت الجهود عن «إفشال 60 ألفاً و192 محاولة للهجرة غير قانونية منذ بداية العام 2023، وتفكيك 250 شبكة إجرامية، بحسب التقرير. وخلال العام الجاري، «تم ترحيل 3317 مهاجراً إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب». وتابع: «تمكنت البحرية الملكية منذ مطلع 2023، من إنقاذ 10405 أشخاص من الغرق، من بينهم 6495 من جنسيات أجنبية».

وأضاف التقرير: «بادرنا إلى تسوية وضعية اللاجئين بالمغرب المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث بلغ عدد اللاجئين المعترف بهم إلى حتى 18 سبتمبر الماضي حوالي 2300 لاجئ».