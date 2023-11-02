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العراق.. بدء الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات

العراق.. بدء الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات
3 نوفمبر 2023 01:51

هدى جاسم (بغداد)

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بدأت في العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية، عدا إقليم كردستان، الحملات الانتخابية لـ 5915 مرشحاً لمجالس المحافظات في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجاري، بينهم 4258 رجلاً و1657 امرأة، فيما تم استبعاد 357 مرشحاً. وازدحمت واجهات البنايات والشوارع بصور المرشحين وأسماء تحالفاتهم وأرقامهم بعد أن صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وألزمت كل الأحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي، وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية.
وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيمان تحسين، «لأول مرة، تقوم المفوضية بالمصادقة على تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، وإلزام كل الأحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي، وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية، ويتم إلزامها بتقديم تقرير أولي، وتقرير نهائي، واعتماد محاسب مصرفي». أما بخصوص المخالفات في الحملات الدعائية، أكد تحسين، أن «المفوضية شكلت لجاناً لرصد المخالفات طيلة فترة الحملة الانتخابية، تقوم برصد المخالفات وإحالتها إلى المفوضية، كي يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها».

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