الجمعة 3 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تدعم الدعوات العربية لوقف النار في غزة

وزير الخارجية الصيني وانج يي
3 نوفمبر 2023 01:51

بكين (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
تجدد الدعوات الدولية لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة
مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي عبر معبر رفح

بحث وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في اتصال هاتفي أمس، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ضرورة تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على ‎غزة، وما نجم عنها من كارثة إنسانية. 
وأكد بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن وانج دعا إلى وقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وندد بهجوم إسرائيل على مخيم جباليا للاجئين. 
وأكد دعم الصين لدعوات الدول العربية بوقف إطلاق النار. وفي ظل تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، قال وانج، إن الصين على استعداد للتعاون مع الأطراف الأخرى وضمان وجود مسارات إنقاذ إنسانية سلسة. 
وحسبما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أكد الصفدي ضرورة الالتزام بإرادة المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الحرب في القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. 
جاء ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، «تطويق» مدينة غزة بعد ستة أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري إن القوات الإسرائيلية «أكملت تطويق مدينة غزة».
وبحسب هغاري، فإن «مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحاً على الطاولة حالياً على الإطلاق» في اليوم السابع والعشرين للحرب.

الصين
أيمن الصفدي
وزارة الخارجية الصينية
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
وانج يي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:11
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
اليوم 23:10
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
كيف يختار الكاتب الوكيل الأدبي المناسب؟
اليوم 22:41
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©