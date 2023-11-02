الصين تدعم الدعوات العربية لوقف النار في غزة

بكين (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في اتصال هاتفي أمس، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ضرورة تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على ‎غزة، وما نجم عنها من كارثة إنسانية.

وأكد بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن وانج دعا إلى وقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وندد بهجوم إسرائيل على مخيم جباليا للاجئين.

وأكد دعم الصين لدعوات الدول العربية بوقف إطلاق النار. وفي ظل تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، قال وانج، إن الصين على استعداد للتعاون مع الأطراف الأخرى وضمان وجود مسارات إنقاذ إنسانية سلسة.

وحسبما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أكد الصفدي ضرورة الالتزام بإرادة المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الحرب في القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

جاء ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، «تطويق» مدينة غزة بعد ستة أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري إن القوات الإسرائيلية «أكملت تطويق مدينة غزة».

وبحسب هغاري، فإن «مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحاً على الطاولة حالياً على الإطلاق» في اليوم السابع والعشرين للحرب.