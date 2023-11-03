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عاصفة سياران القوية تضرب غرب أوروبا وسقوط قتلى

موجة كبيرة تصطدم بسد في لومينر، غرب فرنسا، مع تأثر الطقس بالعاصفة سياران
3 نوفمبر 2023 08:25

ضربت العاصفة القوية سياران شمال غرب فرنسا وجنوب غرب إنجلترا خلال الليل قبل أن تتحرك إلى هولندا وبلجيكا وألمانيا، وقد خلفت وراءها سبعة ضحايا على الأقل، والعديد من المصابين.

وقالت الشرطة الهولندية اليوم إن سياران أسفرت عن وفاة شخص بالبلاد بعد أن سقطت عليه شجرة في بلدة فينراي جنوب شرقي البلاد قرب الحدود الألمانية.  

وتسبب سقوط الأشجار في إصابة العديد من الأشخاص في أماكن أخرى، وبينهم امرأة في لاهاي، وفقا للشرطة. وسقطت الأشجار وفروعها فوق سائقي دراجات.

وفي فرنسا، لقي شخصان حتفهما وأصيب 15، بينهم 7 من رجال الإطفاء، وفقا لوزير الداخلية جيرالد دارمانين. وتوفي سائق شاحنة عندما اصطدم بشجرة سقطت جراء العاصفة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 2ر1 مليون أسرة، واتصالات الهاتف المحمول عن مئات الآلاف. كما هبت رياح قوية عبر جبال هارتس بوسط ألمانيا ، ما أدى إلى وفاة سيدة سقطت عليها شجرة، حسبما أفادت إدارة الإطفاء المحلية في مدينة جوسلار.

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ووصلت سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر في الساعة ببعض المناطق. وتسببت الأشجار المتساقطة في تعطيل الطرق وخطوط السكك الحديدية. وتم إلغاء مئات رحلات الطيران بسبب العاصفة، التي أطلقت هبات رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وتم تعليق حركة القطارات من وإلى باريس أيضا وتضررت حركة الشحن بشدة. كما ضربت العاصفة سياران القادمة من المحيط الأطلسي اليوم بريطانيا وبلجيكا وهولندا، مع إلغاء مئات الرحلات فيما يتم اتخاذ استعدادات أخرى جراء العاصفة.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي" أن جزءا كبيرا من الساحل الشمالي الألماني شهد تحذيرات من هبوب العاصفة اليوم قبل وصول سياران المتوقع.

وتتحرك العاصفة سياران من القنال الإنجليزي فوق إنجلترا باتجاه بحر الشمال.

المصدر: وكالات
بريطانيا
فرنسا
عاصفة
انجلترا
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