السبت 4 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال قوي يضرب وسط اليونان

زلزال
3 نوفمبر 2023 14:36

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزر اليونان، صباح اليوم الجمعة. وقال معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني لأثينا، إن الزلزال وقع قبل الساعة 0830 (0730 بتوقيت جرينتش) بقليل، على عمق 15 كيلومتراً. ومركز الزلزال جزيرة إيفيا، حوالي 90 كيلومترا شمال العاصمة أثينا.

وتقع إيفيا قبالة البر الرئيسي لوسط اليونان، وشعر السكان بالهزة الأرضية في أنحاء المنطقة، بما في ذلك أثينا وجزر أخرى في بحر إيجة. ونقلت قناة "سكاي تي في" الإخبارية عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء جيانيس أرتوبويوس، قوله: "ليست لدينا أي معلومات حتى الآن عن وقوع وفيات أو إصابات".

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزي في ضحايا الزلزال
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال

وقال فانيس سبانوس، نائب حاكم وسط اليونان إن بعض الأضرار الطفيفة لحقت بمنازل في قرى بالمنطقة جنوب بلدة ماندودي الساحلية الصغيرة، علاوة على انزلاقات أرضية صغيرة. وتم إغلاق بعض المدارس كإجراء احترازي.

المصدر: وكالات
زلزال
اليونان
بحر إيجه
أثينا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
الرياضة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
اليوم 16:30
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
التعليم والمعرفة
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
اليوم 16:28
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
الرياضة
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
اليوم 16:00
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
علوم الدار
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©