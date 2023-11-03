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واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
3 نوفمبر 2023 23:10

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار تتضمّن دفاعات جوية وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات.
وهذه المعدات، بالإضافة إلى ذخائر أسلحة صغيرة وذخائر خاصة بالتدمير وغيرها من المعدات، هي جزء من معدات بقيمة 125 مليون دولار ستُسحب من المخزون العسكري الأميركي الحالي.
وتشمل الحزمة كذلك ذخائر موجهة بالليزر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة المسيّرات، وستموّل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" توفير هذا الجزء من الحزمة.
يعني ذلك أن المساعدات العسكرية لن تصل على الفور إلى ساحة المعركة، إذ سيتوجب على وزارة الدفاع الأميركية أو شركائها أن تشتريها بدلًا من استخلاصها من المخزونات الأميركية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن تمويل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" يتم توفيره بموجب قرار أقرّه الكونغرس في نهاية سبتمبر لتأمين تمويل للحكومة بشكل موقت.
غير أن الحزمة "تستهلك حاليًا ما تبقّى من أموال +مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا+ المتوافرة لدعم أوكرانيا".
ودعا البنتاغون إلى تقديم المساعدات لأوكرانيا، قائلاً إنها "استثمار ذكي في الأمن القومي" الأميركي.

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