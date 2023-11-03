هجوم «ضخم» بمسيَّرات روسية يستهدف أوكرانيا

كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، هجوماً ضخماً شنّته روسيا باستخدام 40 طائرة مسيَّرة، تمّ إسقاط أكثر من نصفها.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق «تلغرام»: «الليلة الماضية أرسلت حوالي 40 مسيَّرة، وتمّ إسقاط أكثر من نصفها»، مؤكداً أنّها خلفت آثاراً على الأرض.

وسجل التصدي لهذا الهجوم الجوي نجاحاً أقلّ منه في وقف الهجمات الأخرى التي استهدفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، حيث تمكّنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط جميع المسيَّرات الطائرة.

وأضاف زيلينسكي أنّ المسيَّرات الروسية استهدفت 10 مناطق أوكرانية، بينها خاركيف وزابوريجيا في الخطوط الأمامية والعاصمة كييف ولفيف في غرب البلاد.

وأكّد الرئيس الأوكراني أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا.

من جهته، أشار رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية أندريي يرماك إلى إسقاط 24 مسيَّرة، بالإضافة إلى صاروخ، مؤكداً أن «القوات الروسية تزيد تدريجياً من هجماتها الجوية على أوكرانيا».

وأضاف يرماك أنّ «المعركة للسيطرة على الأجواء هي ما ينتظرنا، وهذه المعركة ستكون من أجل منشآتنا وبنيتنا التحتية».

ووصف وزير الداخلية إيغور كليمينكو الهجوم بأنه «ضخم».

وأكّد رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف أن مبنى تابعاً لصرح تعليمي «تضرر بشكل جسيم» بسبب الهجوم، مضيفاً أن التيار الكهربائي قُطع عن أحد أحياء المدينة من أجل إجراء إصلاحات.

ولفت إلى أن مسيَّرات أخرى ضربت محطة وقود ومبنى يقيم فيه نازحون، ومباني سكنية. وتحدّثت إدارات مناطق أوكرانية أخرى عن تضرر منشآت ومبانٍ لديها.

وقالت الناطقة باسم الجيش الأوكراني ناتاليا غومنيوك عن وضع «صعب ومتوتر» على الجبهة الجنوبية، مشيرة أيضاً إلى الهجوم الروسي القوي بالمسيَّرات الروسية.

وأضافت «كانت قوات الدفاع الجوي في منطقتنا تعمل منذ نحو خمس ساعات»، ذاكرة إصابة منشأة بمسيَّرة لكن دون تسجيل أضرار جسيمة. وفي هذا الإطار، قال زيلينسكي «ندرك أنه مع اقتراب فصل الشتاء، ستحاول القوات الروسية إحداث المزيد من الضرر، وسنردّ بقوة». وتعهّد زيلينسكي بمواصلة تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني الذي يعتمد على إمدادات الأسلحة من حلفاء كييف الغربيين.

وعلى صعيد آخر، قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، أمس، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يدرس «إيجابيات وسلبيات» إجراء انتخابات رئاسية في الربيع المقبل. وأضاف كوليبا «نحن لا نطوي هذه الصفحة، فالرئيس الأوكراني يدرس ويقدر مختلف الإيجابيات والسلبيات»، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات أثناء الأزمة ينطوي على تحديات «غير مسبوقة».