«الدفاع العراقية» تتخذ إجراءات استباقية لحماية البلاد

هدى جاسم (بغداد)

اتخذت وزارة الدفاع العراقية جملة من الإجراءات تتعلق بالمقرات ومستودعات الأسلحة على خلفية الأحداث الإقليمية، بحسب وثيقة رسمية للوزارة.

وأشارت الوثيقة إلى أنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة وبالنظر للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، تقوم قيادتا القوة الجوية وطيران الجيش بنشر الطائرات بأنواعها كافة في القواعد الجوية وتأمين الحماية اللازمة لها، بما لا يتعارض مع الواجبات التي تكلف بها مستقبلاً وقيام القيادات الميدانية بنشر وتوزيع الدروع والعجلات الاختصاصية في أكثر من موقع وتأمين الحماية لها».

وأكدت وزارة الدفاع «تأمين الحماية لمستودعات الأسلحة والأعتدة، والقيام بتأمين شبكة مواصلات بديلة للمقرات لمختلف الأنواع والمستويات لغرض تأمين الاتصال بالقيادات العليا وبالمستويات كافة».